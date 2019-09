Torino, ancora scintille tra Cairo e Nkoulou: “Mi aspetto scuse, non interviste”

A quanto pare non è destinata a risolversi facilmente la questione tra Nkoulou ed il Torino. Le note vicende di riguardanti il difensore granata avevano infastidito il presidente granata Urbano Cairo. Oggi il calciatore, per la prima volta, è uscito allo scoperto sulla questione raccontando la sua versione.

Nessuna apertura, però, da parte del numero del club. Queste le parole in merito da parte di Urbano Cairo: “Il caso N’Koulou si risolve con le sue scuse, non con un’intervista all’Equipe. Lui sa cosa deve fare rispetto alla società, al tecnico e ai suoi compagni. Lo scorso anno era arrivata una richiesta del Siviglia e gli avevo detto che se questa estate avessimo ricevuto una offerta straordinaria per lui ne avremmo parlato. Poi è saltata fuori questa promessa dell’allora direttore sportivo di cederlo già al termine della prima stagione, ma io non ne sapevo nulla. Quando l’ho riscattato gli avevo promesso che se si fosse prospettata la possibilità di cederlo, avrei ascoltato l’interlocutore. Ma per farla diventare una cessione deve essere adeguata, a maggior ragione se accettandola andrei a rinforzare una società concorrente a un prezzo che secondo me non è quello giusto”.