Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

Torino-Lecce, le formazioni ufficiali – Si conclude la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Lecce che si affrontano in una partita molto importante per la classifica di entrambe. In particolar modo la squadra di Walter Mazzarri ha la ghiotta chance di superare in classifica la Juventus e raggiungere in vetta l’Inter, un sogno che sembrava irrealizzabile alla vigilia del campionato. Il Lecce al contrario è ancora ferma all’ultimo posto in classifica con 0 punti, la posizione dell’allenatore Liverani non è tranquilla e la squadra deve reagire almeno dal punto di vista della prestazione.

Torino-Lecce, le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Berenguer, Belotti.

LECCE (4-3-1-2) Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.