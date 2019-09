Torino, Mazzarri: “Non guardo la classifica, per noi il campionato è come il Giro d’Italia”

“Siamo stati macchinosi nel primo tempo, ma siamo riusciti a non subire il secondo gol per poi rientrare in partita. Nell’intervallo ho dato certezze ai miei giocatori e ho cambiato modulo. I ragazzi sono entrati nel secondo tempo con un piglio diverso e abbiamo fatto una buona partita conquistando una vittoria meritata”. Parla così ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Torino Walter Mazzarri dopo la gara vinta in rimonta contro il Milan.

“La classifica non si deve mai guardare, è quello che ci ha contraddistinto nello scorso anno durante la cavalcata del ritorno. Per noi il campionato è come il Giro d’Italia, cerchiamo di vincere più tappe possibili a cominciare da Parma lunedì. Zaza e Belotti si sono cercati meglio nella ripresa, forse esagerando un po’ nel finale. Devono imparare ulteriormente a fare sempre la cosa più logica per la squadra. Verdi? Nel calcio moderno chi non sta bene fisicamente non può giocare. Simone è stato fermo per tanto tempo, ha fatto pochi allenamenti e sta cercando la condizione. La deve trovare anche giocando, oggi ha fatto una buona gara, specie sull’esterno”.