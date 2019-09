Torino, Mazzarri alla vigilia del Parma: le indicazioni su Nkoulou, Verdi e Iago Falque

“I crociati sono una delle squadre piu’ difficili per noi da affrontare per come giocano. Si difendono bene e sono micidiali nelle ripartenze. Questa partita andra’ affrontata con la testa e con le gambe: ricordiamoci le partite dell’anno scorso, specie la sconfitta subita in casa. Molti giocatori non hanno ancora i 90′ nelle gambe. Dovro’ fare molti calcoli per capire chi puo’ giocare e chi invece potra’ entrare dalla panchina” sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Parma. “I giocatori che saranno scelti dovranno dare il 110% di se stessi. Se chi gioca pensera’ a questo, saremo piu’ costanti da partita a partita. Il prossimo avversario e’ sempre il piu’ difficile, qualsiasi squadra sia: questa deve essere la nostra mentalita'” afferma Mazzarri.

“Nkoulou? Da oggi si azzera tutto. Gli altri cinque difensori hanno avuto le loro possibilita’, ora sono libero per poter fare qualsiasi scelta. Prendero’ in considerazione tutti, ma da oggi per me e’ allo stesso livello degli altri”. Verdi? Quando sta bene puo’ fare diversi ruoli. In questo momento se non ha una marcatura asfissiante addosso possiamo liberarlo da qualche compito difensivo. Deve ancora trovare un po’ di brillantezza”. Sul reparto difensivo: “Solo Izzo e Bremer hanno avuto la possibilita’ di fare tutti gli allenamenti, raggiungendo la condizione giusta. Giocando con una difesa a tre, chi ho messo in mezzo a loro non era mai al top della condizione. Nel calcio moderno bisogna avere grande condizione atletica, noi siamo stati un po’ penalizzati da questo aspetto”. Sulle condizioni di Iago Falque: “E’ in grande ripresa, l’ho visto molto migliorato nell’ultima settimana. D’ora in poi e’ da tenere in considerazione per entrare in campo, ma purtroppo non ha ancora i 90′ nelle gambe”.