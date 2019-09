Torino, Mazzarri: “Tutto da perdere. N’Koulou? Riparte da zero, riconquisti il posto”

“Abbiamo tutto da perdere, è lì che sta il salto di qualità“. Dopo aver vinto le prime due partite, il Torino è chiamato domani sera a confermarsi contro il Lecce. Una gara sulla carta scontata ma Walter Mazzarri tiene alta l’attenzione dei suoi. “Domani voglio trovare il ‘Grande Torino’ caldissimo, voglio una vera prova di forza – sottolinea alla vigilia il tecnico granata – Da quando sono arrivato ho sempre pensato che si potesse fare bene grazie all’aiuto del pubblico, quando c’è il giusto calore. L’anno scorso, specie nel girone di ritorno abbiamo cominciato a fare prestazioni importanti anche grazie ai nostri tifosi”. Il Toro ha la chance di restare in testa a punteggio pieno insieme all’Inter ma i tre punti domani andranno guadagnati. “Il Lecce è una squadra ben organizzata che gioca bene e a memoria già da tempo. Verrà qui a giocarsela, quindi dobbiamo stare molto attenti a valutare i vari pericoli. Dobbiamo far vedere che siamo cresciuti, specie con squadre che sulla carte sembrano più abbordabili”.

Sulle scelte di formazione, Mazzarri aggiunge: “Verdi, ad esempio, può migliorare ancora tanto fisicamente. Quando un giocatore è a margine della rosa e fa poche partite è normale che debba prendere i ritmi”. Non ci sarà N’Koulou che però si è scusato e da martedì tornerà ad allenarsi in gruppo. “E’ successo quello che è successo, ci siamo parlati in faccia e gli ho detto che sono cambiate le gerarchie, e che quindi dovrà far vedere di meritarsi il posto – chiosa Mazzarri – Starà a me vedere cosa succede sul campo, come con gli altri giocatori”.