Torino-Milan, Giampaolo in conferenza: il caso Piatek, la posizione di Suso ed il recupero di Bonaventura

“Il Torino è una squadra ostica fisicamente, con buone individualità. Il Milan deve andare a Torino a fare la sua partita”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Milan Marco Giampaolo nel corso della conferenza stampa alla vigilia del posticipo della 5^ giornata del campionato di Serie A contro il Torino. “Milan da quarto posto? Dobbiamo lavorare per fare meglio, senza fissare obiettivi. Dove arriveremo dipenderà dalla qualità del lavoro e da cosa sapremo gare. Io ho fiducia che la squadra possa migliorare, anzi deve migliorare”, Sulla formazione: “Le scelte che farò sono in funzione della partita e non dell’eventuale turnover”.

Sui singoli: “Suso sabato è partito in posizione diversa poi è tornato a giocare sulla sua mattonella. Abbiamo giocato con 3 attaccanti puri. Non è un problema, non mi dispiace anche come trequartista. Dobbiamo metterli in condizioni di far bene. Devo trovare la quadra ma la troveremo”, Su Bonaventura. “Sta sempre meglio, cresce giorno per giorno e non è detto che domani possa ritagliarsi uno spazio. Può giocare nei tre davanti, come a metà campo. Dipende dal modo di giocare, può fare tutto”, ha dichiarato. “Se mi sento a rischio? Non penso mai a certe cose, penso solo a lavorare e fare bene il mio lavoro”.

“Non c’e’ nessun caso Piatek e nessun caso sullo schieramento dell’attacco. Il mio lavoro deve aiutare i giocatori offensivi a rendere al meglio”.