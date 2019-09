Torino, Nkoulou esce allo scoperto dopo le vicende di mercato: parole forti del difensore

Gli ultimi giorni di mercato, in casa Torino, sono stati abbastanza movimentati. A tenere banco è stata soprattutto la vicenda Nkoulou, con il calciatore che aveva manifestato di essere distratto dalle vicende extra campo a tal punto da chiedere di non giocare contro il Wolverhampton. Adesso, dopo le parole di Mazzarri e Cairo, il difensore è uscito allo scoperto parlando ai microfoni dell’Equipe.

“Sono un uomo leale, onesto e completo. Nella mia carriera, nessun compagno di squadra, allenatore o leader ha mai messo in dubbio la mia professionalità e ancor meno la mia formazione. Un professionista deve informare il suo datore di lavoro se non è nelle migliori condizioni per compiere la sua missione, che è stata rispettosamente eseguita con l’allenatore e i miei compagni di squadra. Per me, un uomo è definito dal rispetto della sua parola. Sfortunatamente, mi sono reso conto che gli impegni sono difficili da mantenere. Ho preso atto che la società ha rifiutato la mia partenza quest’estate. Fedele ai miei principi, torno al lavoro senza che questi eventi mettano a repentaglio né la mia motivazione né la mia professionalità, figuriamoci difendere ardentemente i colori del Torino, perché la sua storia e i suoi tifosi se lo meritano”.