Torino, la nuova soluzione tattica nella testa di Mazzarri: con Verdi nasce una squadra più offensiva [FOTO e DETTAGLI]

Inizio di campionato veramente importante in casa Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha conquistato ben 6 punti nelle prime due giornate e guida la classifica del massimo campionato con Juventus ed Inter, frutto delle vittorie conquistate prima contro il Sassuolo in casa e poi quella sorprendente in trasferta contro l’Atalanta. In Europa League invece è arrivata una brutta eliminazione contro il Wolves, adesso i granata potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile, la squadra granata è al lavoro per preparare la sfida contro il Lecce di Liverani, una chance ghiotta per il Torino che può allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Il tecnico Mazzarri prepara novità per il prossima match, anche di modulo.

TORINO, COSA CAMBIA CON L’ARRIVO DI VERDI

L’ultimo giorno di calciomercato ha regalato l’arrivo in granata di Verdi, grande operazione portata avanti dalla dirigenza granata, il presidente Cairo ha effettuato un importante sforzo economico per assicurarsi le prestazioni dell’ex Bologna. Verdi può rappresentare un’arma importante, si tratta infatti di un titolare ma rinunciare a Zaza in questo momento non sembra una soluzione percorribile, l’ex Juventus si sta rivelando molto prezioso, ovviamente inamovibile Belotti. Per questo motivo Mazzarri potrebbe pensare a tre uomini offensivi da schierare in contemporanea, proprio Verdi, Zaza e Belotti, con la posizione dell’ex Bologna variabile, da trequartista in fase offensiva, da mezzala in fase difensiva con possibilità di aiutare la squadra in fase di non possesso. Per mantenere l’equilibrio Mazzarri pensa di dare meno compiti offensivi ai due terzini mentre sarà fondamentale l’apporto dei due centrocampisti centrali, Baselli potrebbe essere penalizzato dal ruolo, con Rincon e Meite forse più adatti a ricoprire questo ruolo.

Il nuovo Torino con Verdi