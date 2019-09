Torino, Verdi si ripresenta: “non vedo l’ora di tornare in campo con questa maglia”

“Sono contentissimo di essere tornato. Non vedo l’ora di entrare in campo con questa maglia. Sempre forza Toro”. E’ questo il messaggio di Simone Verdi in un video pubblicato sul profilo Twitter del Torino. Il club granata ha piazzato un grande colpo di mercato, il corteggiamento è stato lunghissimo e la trattativa è andata in porto solo negli ultimissimi minuti di calciomercato, importante investimento del presidente Cairo che verserà nelle casse del Napoli ben 25 milioni di euro. Adesso Verdi si candida ad essere un grande protagonista con la maglia del Torino, la spalla ideale di Belotti, un calciatore in grado di fare la differenza.