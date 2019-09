Torneo 4 Nazioni, pareggio 3-3 tra Italia e Germania

Dopo la rocambolesca sconfitta contro Israele (3-2) nel primo match del Torneo 4 Nazioni, l’Italia concede un pareggio ai padroni di casa della Germania. L’Italia di Zoratto parte bene e va in rete al 29’ con Zuccon ma dopo 10’ Herold segna il gol del pareggio e con questo risultato si va al riposo. Nella ripresa gli Azzurrini si riportano in vantaggio prima con Gnonto al 56’ e poi con De Nipoti al 66’, portando il risultato su un parziale di 3-1. Ma dopo l’espulsione di Mattia Zanotti, all’86’ sale in cattedra Gedikli che con un fulmineo uno-due riporta le sorti del match in parità, realizzando l’ultima rete dagli 11 metri. Lunedì a Duisburg l’Italia affronta nell’ultimo match il Belgio che già si è aggiudicato il Torneo avendo vinto i due precedenti match contro Germania ed Israele.