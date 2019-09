Totti vola in Argentina da De Rossi, l’ex dirigente della Roma atteso a Buenos Aires [DETTAGLI]

Le strade di Totti e De Rossi potrebbero riunirsi. Almeno per qualche giorno. I due ex capitani della Roma potrebbero ritrovarsi in Argentina, De Rossi da calciatore e Totti da spettatore in occasione della semifinale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate. A confermarlo è Nicolás Burdisso, attuale direttore sportivo del Boca Juniors, ai microfoni di CNN Argentina: “Totti mi ha chiamato perché vuole venire a vedere una partita alla Bombonera. Non è stato l’unico, ci sono altri che vogliono venire”.