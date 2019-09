Udinese in cerca di riscatto, domani si va a Verona: le parole di Tudor in conferenza

Tempo di rialzare la testa per l’Udinese dopo la sconfitta interna contro il Brescia, seguita a quelle con Inter e Parma (sempre in casa). Sembra un lontano ricordo la vittoria all’esordio contro il Milan, eppure è passato soltanto un mese. Nel frattempo per i friulani è già tempo di campionato, domani c’è l’anticipo della quinta giornata a Verona contro il Bentegodi. Altro scontro diretto per i bianconeri, queste le parole di mister Tudor nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“E’ una partita che rappresenta per noi un’opportunità di riscatto e di dimostrare il valore della squadra. Dopo tre buone prestazioni ne è venuta una meno buona. Contro il Brescia lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto. Noi meritiamo più dei 3 punti in classifica per quanto la squadra ha mostrato in campo almeno nelle prime tre partite. Mandragora fuori? Quando si perde per voi giornalisti chi sta fuori è più forte. Valuto i ragazzi giorno dopo giorno e gioca chi sta meglio. Okaka sta tornando, aspettiamo che sia pronto per vederlo dall’inizio e con De Paul in avanti siamo più forti. La squadra gioca al calcio ma non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo fare gol e risultato. Il Verona? Squadra battagliera, conosco Juric, siamo amici. Sto preparando la gara nel dettaglio. Il Verona ha buon ritmo di gioco, ma giocare dopo tre giorni cambia gli equilibri. Sono una squadra difficile da affrontare”.