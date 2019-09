La Uefa lancia l’allarme: “Saldo negativo sul mercato di oltre 100 milioni, diversi club sotto indagine”

Pesante allarme lanciato dall’Uefa nelle parole del managing director Andrea Traverso: “In 6 dei principali 10 campionati europei è stato battuto il record di spesa sul mercato, c’è un certo numero di club con un saldo negativo di oltre 100 milioni di euro. Per questo ci sono già in corso una serie di indagini, che vedremo se entro la fine dell’anno si tramuteranno in procedimenti”. Questo quanto da lui affermato a margine della presentazione dello studio ‘Does Financial Fair Play Matter?’ realizzato da tre ricercatori dell’Università Bocconi di Milano, sugli effetti del Fair play finanziario (Ffp) dell’Uefa.