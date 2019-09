Serie A, le ultime dai campi: primo giorno di scuola per Rebic, Milik inizia a diventare un mistero

Serie A, le ultime dai campi di alcune squadre del massimo campionato italiano a pochi giorni dal rientro dopo la sosta per le nazionali.

NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Ancora allenamento differenziato e tabella personalizzata per Arkadiusz Milik, Lorenzo Insigne e Lorenzo Tonelli. Gli azzurri preparano la sfida di sabato, al San Paolo, contro la Sampdoria, valida per la terza giornata di campionato, in programma alle 18. Eljif Elmas, Piotr Zielinski e Gianluca Gaetano sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali e hanno svolto il completo lavoro col resto del gruppo. Per domani per la squadra allenata da Ancelotti è prevista una seduta pomeridiana.

ATALANTA – Atalanta sempre al lavoro verso la trasferta di domenica a Marassi, all’ora di pranzo, contro il Genoa. Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana sul campo 5 del Centro Bortolotti di Zingonia. Lavoro differenziato per Castagne e Toloi mentre sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali anche Arana, Djimsiti e Ibañez che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Si sono allenati regolarmente con la squadra De Roon e Ilicic. Barrow, Muriel e Zapata torneranno a Zingonia domani quando sarà in programma un’altra seduta pomeridiana.

BOLOGNA – Continua la marcia di avvicinamento del Bologna verso la trasferta di Brescia di domenica alle 15. Agli ordini dello staff di Mihajlovic anche Krejci, Skov Olsen, Corbo e Skorupski, rientrati dopo gli impegni in nazionale. La squadra ha continuato oggi la preparazione con due sedute di allenamento: lavoro atletico, tattico e partitella per i rossoblu. Terapie per Danilo. Domani prevista una seduta a porte chiuse.

MILAN – Primo giorno a Milanello per Ante Rebic. L’attaccante croato, arrivato al Milan dall’Eintracht Francoforte l’ultimo giorno di mercato in uno scambio di prestiti biennali con Andre Silva, questa mattina ha svolto una seduta personalizzata mentre i compagni, divisi in due gruppi e sotto gli occhi del ds Ricky Massara, si allenavano agli ordini di Marco Giampaolo. Difficile quindi che Rebic possa giocare titolare domenica sera a Verona contro l’Hellas: il favorito per una maglia, al fianco di Piatek e Suso, appare Castillejo. Rebic – che ieri ha usufruito di un giorno di riposo extra, perché affaticato dal doppio impegno con la Croazia – sarà presentato alla stampa venerdì pomeriggio alle 14,15 a Milanello.

SAMPDORIA – La Sampdoria da questo pomeriggio è tornata a lavorare al gran completo. Oggi a Bogliasco sono infatti rientrati anche gli ultimi nazionali Julian Chabot, Omar Colley e Jakub Jankto, che hanno svolto una seduta di scarico. Il resto della squadra, dopo una seduta video, si è dedicato ad una sessione di atletica, seguita da esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a campo ridotto. Tre gli aggregati: Ibourahima Balde, Nik Prelec e Marco Pompetti. Gonzalo Maroni prosegue intanto il proprio percorso di recupero. Domani, giovedì, Eusebio Di Francesco ha dato ai suoi appuntamento in mattinata.

GENOA – Prosegue il rientro dei nazionali in casa Genoa, che continua ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. Oggi è stato il turno di Pandev, in gol nell’ultimo match con la sua Macedonia. Il programma ha sancito gruppi scaglionati per l’attivazione in palestra e successivamente attività sul campo

LECCE – Seduta mattutina oggi per il Lecce, in vista del posticipo di lunedi al Grande Torino contro i granata. Majer, tornato a disposizione dopo gli impegni con la nazionale, ha lavorato con il gruppo mentre Dubickas rientrerà in sede nella serata di oggi. Si sono allenati in differenziato Meccariello, Fiamozzi, Lo Faso, Dell’Orco e Imbula. Per domani il tecnico Liverani ha concesso un giorno di riposo, fissando la ripresa per venerdì pomeriggio all’Acaya Golf Resort&SPA.

TORINO – Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con alcune esercitazioni a tema. Mazzarri, proseguendo la preparazione verso il posticipo di lunedì contro il Lecce, ha utilizzato entrambi i campi di gioco così da lavorare anche sui singoli reparti. Alla seduta hanno preso parte anche Belotti, Izzo e Sirigu, rientrati dagli impegni con l’Italia, e Lyanco, reduce dalla trasferta in Brasile. Domani in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia.

PARMA – Seduta mattutina per il Parma, che domenica ospiterà il Cagliari al Tardini. Agli ordini di D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability e forza funzionale seguiti da cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un’esercitazione tecnica. Grassi e Scozzarella hanno svolto un lavoro differenziato mentre Dermaku e Kucka, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, hanno svolto un programma dedicato di recupero. Assente ancora Kulusevski, impegnato ieri con la Svezia U21. Domani altra seduta al mattino, a partire dalle 10.