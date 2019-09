Le ultime dai campi – Allenamento per la Lazio, un solo indisponibile per la Sampdoria, novità Udinese

LAZIO – La Lazio è tornata questa mattina ad allenarsi nel centro sportivo di Formello, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Simone Inzaghi. La squadra biancoceleste ha iniziato la preparazione per la ripresa del campionato contro la Spal, in scena domenica alle 15 a Ferrara. Il gruppo è ancora orfano dei dieci nazionali, impegnati durante la sosta con le proprie rappresentative. Già da domani torneranno ad allenarsi con il gruppo gli azzurri Immobile e Acerbi. Solo una sgambata nella seduta mattutina: riscaldamento, esercitazioni sul possesso palla e parte atletica. Confermato il rientro dell’infortunato Lukaku, che ora punta a ritrovare la giusta condizione fisica per tornare tra i convocati.

SAMPDORIA – Doppia seduta oggi a Bogliasco per la Sampdoria, di scena sabato al San Paolo contro il Napoli. Ancora indisponibile Gonzalo Maroni, che sta completando il recupero dopo l’infortunio patito a Crotone. In mattinata i blucerchiati sono stati divisi per reparti, alternando lavori di forza e trasformazione sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche per lo sviluppo del gioco offensivo e difensivo. Nel pomeriggio la squadra è stata sottoposta ad un programma generalizzato a base di riscaldamento tecnico, prove tattiche e partitelle a tema in spazi ristretti. Ekdal è rientrato nella notte a Genova e ha svolto una doppia sessione personalizzata rigenerativa.

UDINESE – Seduta pomeridiana anche quest’oggi per l’Udinese di Igor Tudor che ha ritrovato, dopo Lasagna, anche Stryger e Nestorovski reduci dagli impegni con le nazionali. In avvio di seduta lavoro atletico per il gruppo prima di iniziare la parte con il pallone fatta di esercitazioni tecnico-tattiche. A concludere la seduta odierna partitelle a tema a campo ridotto. Domani i bianconeri saranno nuovamente in campo alle 18 per proseguire la preparazione verso la gara di sabato sera, a San Siro contro l’Inter.