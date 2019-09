Le ultime dai campi – Fuori Nainggolan, dubbio trequartista nel Milan, Politano da seconda punta nell’Inter

MILAN-INTER – Ancora tanti dubbi per Marco Giampaolo, a 48 ore dal derby. Il tecnico del Milan avrebbe anche pensato alla difesa a tre ma ora sembra più convinto a confermare il 4-3-2-1. Conti è favorito a prendere il posto dello squalificato Calabria, Biglia più di Bennacer in regia ma il dubbio principale resta nel ruolo di trequartista: Paquetà, Rebic o Castillejo. Il brasiliano è in pole nonostante la scialba prestazione del ‘Bentegodi’. L’Inter, dopo la prova deludente contro lo Slavia Praga in Champions League, cerca il riscatto. Conte farà qualche sostituzione per concedere un po’ di riposo ad alcuni giocatori. In attacco Politano potrebbe prendere il posto di Lautaro Martinez al fianco di Lukaku che dovrebbe scendere in campo titolare nonostante il fastidio alla schiena. A centrocampo potrebbe essere confermato Barella dopo il gol in Champions, ma non è escluso il rilancio di Vecino. In difesa torna Godin, al fianco di De Vrij e Skriniar.

BOLOGNA-ROMA – Mihajlovic dovrà far fronte ancora una volta all’assenza di Danilo, che però ha ripreso ad allenarsi con il pallone e spera di essere tra i convocati. Probabile conferma per Bani e Denswil al centro della difesa, a destra, invece, Mbaye potrebbe avere una chance al posto di Tomiyasu, mentre in mediana Poli dovrebbe ritrovare una maglia da titolare al fianco di Medel.

LAZIO-PARMA – Resta sempre il centrocampo il punto dolente del Parma. Le defezioni subite nel match interno con il Cagliari restano e D’Aversa rischia di non avere a disposizione Alberto Grassi, Juraj Kucka e Matteo Scozzarella per problemi fisici. Unita nota positiva il ritorno nel gruppo di un altro centrocampista, Antonio Barillà, anche lui ad inizio settimana alle prese con qualche problema fisico. Vista la situazione il tecnico crociato potrebbe confermare la formazione messa in campo nell’ultimo turno di campionato con Kulusevski, Inglese e Gervinho tridente offensivo.

SASSUOLO-SPAL – Possibili cambiamenti di modulo e nella linea difensiva per il Sassuolo. De Zerbi potrebbe optare per il 4-3-1-2 con il rientro dall’inizio di Traoré come trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Berardi e Caputo. Panchina per Defrel titolare nell’ultima gara. Davanti a Consigli, Muldur potrebbe andare a destra, Peluso a sinistra, con il ballottaggio tra Chiriches e Marlon in coppia con Ferrari. A centrocampo Duncan, Obiang e Locatelli. La Spal arriva col morale alto alla partita di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In vista del derby mister Semplici sembra orientato a proporre il solito 3-5-2. Nello schieramento di partenza possibile il rientro in difesa di Felipe al posto di Tomovic, ma soprattutto l’inserimento sulla corsia di sinistra di Sala in sostituzione di Reca. In avanti confermato Di Francesco al fianco di Petagna.

ATALANTA-FIORENTINA – Gasperini pensa ad almeno un cambio per reparto. In difesa rientra Palomino, probabilmente a discapito di Toloi, con conferme di Djimsiti e Masiello. Nei quattro di centrocampo, niente alternative ad Hateboer e Gosens sulle corsie, mentre Pasalic riprende il posto a Freuler accanto a De Roon. In avanti riposo per Ilicic: accanto a Zapata potrebbe partire da titolare per la prima volta Muriel con Gomez tra le linee. Vincenzo Montella sembrerebbe orientato a riconfermare l’undici che bene ha fatto sabato scorso con la Juventus. Trio difensivo Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo, insieme a Pulgar e Badelj, ancora spazio a Castrovilli. In attacco l’allenatore dovrebbe puntare ancora una volta su Chiesa e Ribery.

UDINESE-BRESCIA – Resta quello di Ter Avest l’unico nome certo nella lista degli indisponibili in casa Udinese in vista dell’anticipo di sabato con il Brescia. Il tecnico Igor Tudor sta invece recuperando le altre pedine che non aveva potuto avere a disposizione per la gara della settimana scorsa in casa dell’Inter. L’attaccante Stefano Okaka, arrivato a Udine nell’ultimo giorno di mercato, ha iniziato ad allenarsi con il resto del gruppo. Tornerà anche Troost-Ekong. Corini deve far fronte ad alcune assenze di peso. Tra squalifiche e infortuni sono out: Torregrossa, Balotelli, Magnani, Martella, Ndoj, Viviani e Dessena. In particolare l’assenza di quest’ultimo apre ai principali dubbi: l’opzione principale prevede l’inserimento del ceco Zmrhal con Romulo confermato sulla trequarti. Gli attaccanti dovrebbero essere ancora Donnarumma e Ayé.

LECCE-NAPOLI – Meccariello e Dell’Orco hanno proseguito nel lavoro differenziato e difficilmente recupereranno per la gara contro i partenopei. Il centrocampista Imbula, invece, è rientrato in gruppo dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole contro il Cosenza. Kostas Manolas si è allenato a parte ed è in dubbio per la trasferta di domenica.

SAMPDORIA-TORINO – Di Francesco potrebbe provare come trequartista Ramirez nel match contro il Torino. Linetty a centrocampo è in vantaggio su Vieira per fare coppia con Ekdal. Per quanto riguarda la difesa si va verso una nuova bocciatura per Colley che resterà in panchina. Murillo guiderà il reparto e sarà aiutato da Ferrari e Regini. Tante le novità in cantiere per la trasferta di Genova del Torino. Mazzarri è intenzionato a riproporre contro la Sampdoria la coppia d’attacco Zaza-Belotti, riportando in panchina Berenguer. In difesa il recuperato Lyanco è in vantaggio su Djidji al centro della difesa, con Izzo e Bonifazi a completare la linea a tre. A centrocampo confermati Baselli, Rincon, Meité e De Silvestri, mentre Laxalt è favorito su Aina.

JUVENTUS-VERONA – Ampio turnover per Maurizio Sarri in vista del match casalingo con il Verona. Buffon dovrebbe partire titolare concedendo un turno di riposo a Szczesny. In difesa Bonucci farà coppia con Demiral, mentre sulle fasce ci saranno Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo Emre Can potrebbe avere una chance, mentre Bentancur prenderà il posto di Pjanic in regia. In attacco Bernardeschi e Ronaldo dovrebbero comporre il tridente con Dybala. Juric dovrà rinunciare allo squalificato Stepinski, espulso nel match con il Milan. Sarà uno tra Di Carmine e Tutino a sostituire il polacco.

CAGLIARI-GENOA – Nainggolan prosegue il lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio al polpaccio. Per la gara di domani sera alla Sardegna Arena, dunque, Maran dovrebbe confermare l’undici che domenica scorsa ha espugnato Parma: l’unica novità potrebbe essere il ritorno di Klavan al centro della difesa con capitan Ceppitelli, al posto di Pisacane. Nei liguri possibili cambi. Il principale candidato per il ruolo di trequartista è Saponara.