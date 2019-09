Le ultime dai campi – Indicazioni importanti dalla partitella del Milan, novità per Cragno e Ceppitelli

MILAN – Ultimo giorno di lavoro per il Milan, che chiude la settimana della sosta del campionato con una sgambata amichevole a Milanello, contro la formazione Under 18 rossonera. Giampaolo, con una rosa decisamente rimaneggiata, ha voluto svolgere questo test di 60 minuti su campo ridotto. Questo l’undici schierato dal tecnico rossonero: Donnarumma A., Conti, Musacchio, Duarte, Calabria; Borini, Brescianini, Bonaventura; Olzer, Castillejo, Capanni. La partitella è terminata 8-1, con i seguenti marcatori: Borini (2), Capanni, Brescianini, Castillejo, Calabria, Bonaventura e Olzer per la prima squadra; Bassoli ha segnato per la formazione Under 18. Buone le sensazioni arrivate da Bonaventura, ormai pronto per rientrare a pieno ritmo, cosi’ come Conti e il nuovo acquisto Duarte. Presente sul campo, per un lavoro differenziato, Theo Hernandez, che da martedì pomeriggio, per la ripresa degli allenamenti, sarà di nuovo in gruppo coi compagni.

CAGLIARI – Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Una seduta dedicata interamente alla parte atletica: dopo l’attivazione i rossoblù sono stati impegnati in campo in una serie di esercitazioni su sprint e resistenza alla velocità. Ha lavorato parzialmente con la squadra Luca Ceppitelli; personalizzato per Fabrizio Cacciatore. Nella mattinata di oggi il portiere del Cagliari Alessio Cragno è stato sottoposto presso la clinica Villa Stuart di Roma ad intervento chirurgico in artroscopia per instabilità di spalla destra. Lo riferisce il club sardo. L’operazione è stata eseguita dal professor Alex Castagna, alla presenza del Responsabile sanitario del Club, dottor Marco Scorcu, ed è perfettamente riuscita. La prognosi è di circa 4 mesi.

JUVENTUS – Ultimo allenamento settimanale per la Juventus di Maurizio Sarri che, sempre priva di tutti i suoi nazionali, ha lavorato al Training Center della Continassa con un’attenzione particolare alla condizione muscolare individuale, seguito da un programma di tecnica in campo con il pallone. La squadra, che si ritroverà martedì pomeriggio quando dovrebbero rientrare per primi Bonucci, Bernardeschi e Pjanic.