Le ultime dai campi – Manolas recuperato, Milik dal 1′: ballottaggio Caprari-Ramirez, dubbio nell’Udinese

NAPOLI – Buone notizie in casa Napoli. Kostas Manolas torna in gruppo dopo un giorno di lavoro personalizzato. Il greco potrebbe essere schierato dal primo minuto anche a Lecce. Ancelotti potrebbe dare vita al turnover anche in difesa. Ci potrebbe essere quindi Maksimovic al centro con Koulibaly. A destra ci sarà spazio per Malcuit mentre a sinistra dovrebbe tornare Ghoulam. A centrocampo scalpita Elmas che dovrebbe fare coppia con Zielinski. Younes e Insigne sui lati mentre in attacco troverà spazio Milik. Con lui Lozano.

LAZIO – Questa mattina la squadra, tornata ieri notte a Roma, si è ritrovata nel centro sportivo di Formello dove è andato in scena un colloquio tra i giocatori e il tecnico Inzaghi prima della seduta di allenamento. La Lazio vuole ritrovare la vittoria dopo i due passi falsi, ci proverà nel posticipo di domenica sera contro il Parma, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico. In campo i biancocelesti si sono dedicati al riscaldamento senza palla, poi l’allenatore piacentino ha diviso la rosa in due gruppi: soltanto scarico per chi ha giocato ieri in Romania, lavoro tecnico per gli altri. Immobile, Luis Alberto e Radu torneranno titolari così come Lulic sulla fascia sinistra. Inzaghi non dovrebbe avere troppi dubbi sull’undici da schierare: Acerbi e Luiz Felipe in difesa, Lazzari a destra con Milinkovic-Savic e Leiva a centrocampo, Correa a completare l’attacco.

SPAL – Semplici, eccezion fatta per Fares, avrà a disposizione il gruppo al completo. Due soli i dubbi che riguardano il ruolo di esterno dove sono in ballottaggio Sala e Reca, con il primo favorito, e a centrocampo dove Murgia e Valoti si disputano una maglia. Conferma anche per il modulo, ovvero il 3-5-2 con possibili variazioni a gara in corso.

BOLOGNA – Solo Danilo dovrà saltare l’appuntamento di domenica pomeriggio al Dall’Ara con la Roma a causa di un problema muscolare. Il suo rientro potrebbe avvenire già mercoledì prossimo in Liguria con il Genoa. Tutto il resto della rosa si è allenato regolarmente e dunque Tanjga e De Leo sul campo e Mihajlovic dall’ospedale, potranno scegliere liberamente gli undici, che non dovrebbero cambiare molto rispetto all’incontro con il Brescia. Solo Poli sostituirà Dzemaili in mezzo al campo accanto a Medel, mentre Bani sarà confermato al centro della difesa al fianco di Denswil.

PARMA – Il recupero lampo di Barillà, che si è ristabilito in settimana da un trauma contusivo alla gamba sinistra, fa tirare un grosso sospiro di sollievo al tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, costretto con ogni probabilità a dover fare a meno degli acciaccati Grassi e Kucka a centrocampo. Per il resto si dovrebbe rivedere la stessa formazione battuta la scorsa giornata al Tardini dal Cagliari: unico dubbio a sinistra tra Gagliolo e il neoacquisto Pezzella.

UDINESE – Nell’Udinese che domani ospiterà il Brescia rientra Samir per Opoku. Okaka e Ekong sono recuperati sul piano fisico e partiranno dalla panchina. Previste altre novità: Mandragora nel mezzo dovrebbe tornare a far parte dell’undici di partenza con esclusione di Walace, mentre in avanti, per ovviare all’assenza dello squalificato De Paul, sono Nestorovski e Pussetto a giocarsi una maglia.

SAMPDORIA – Eusebio Di Francesco va verso la conferma della squadra che ha perso sabato scorso a Napoli. Avanti con il modulo sperimentato al San Paolo (3-4-1-2) con Rigoni e Quagliarella in attacco. Alle sue spalle Caprari sembra essere favorito rispetto a Ramirez. A centrocampo confermati sulle corsie laterali Bereszynski e Murru, intoccabile Ekdal ci potrebbe essere un ballottaggio tra Linetty e Vieira.

LECCE – Ci potrebbe essere una sola novità, rispetto alla gara di Torino, nel Lecce che, dopo circa dieci anni di assenza, tornerà a giocare, domenica pomeriggio alle ore 15, il derby del Sud contro il Napoli di Ancelotti. Quasi certamente, infatti, mister Liverani presenterà da subito come trequartista capitan Mancosu, autore della rete che ha permesso al Lecce di battere il Toro. A essere sacrificato dovrebbe essere uno dei due attaccanti: Lapadula o Farias, visto che il fantasista Falco sta fornendo prestazioni di altissimo livello.