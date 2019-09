L’uomo del giorno, Andriy Shevchenko: l’amore per il golf, i retroscena della carriera dell’usignolo di Kiev

Andriy Shevchenko nasce a Dvirkivšcyna, vicino Kiev, il 29 settembre del 1976. Oggi per l’ex attaccante uscraino sono 43 anni. Quando arrivò in Italia c’era un calcio diverso. I romantici rimpiangeranno quegli anni tra la fine del ’90 e i primi 2000. Nel 1999 arriva un ragazzo sconosciuto, che scriverà la storia del Milan e non solo. Arriva da una scuola dura quella del colonnello Lobanovskyi, chiamato così perché faceva parte dell’Armata Rossa. Qualcuno lo conosceva per le sue gesta in Champions League con la maglia della Dinamo Kiev. Ci mette poco per farsi conoscere e amare. Segna 24 reti al primo anno in Italia e diventa capocannoniere. Il primo straniero, dopo Platini, a riuscirsi alla prima stagione. Pochi anni dopo arriva al Milan colui che comporrà una coppia d’attacco leggendaria e devastante: Pippo Inzaghi.

Uomo simbolo dell’edizione 2002-03 della Champions League. Una sua prodezza nel derby europeo contro l’Inter regala la finale ai rossoneri. Una finale tutta italiana, all’Old Trafford, contro la Juventus. Una partita tesa, vibrante, che si conclude ai rigori. E chi, se non lui, poteva battere il rigore decisivo? Spiazza Buffon e regala al Milan la straripante gioia della sesta Champions League della sua storia. Segna anche nella Supercoppa Europea contro il Porto e disputa una grande stagione nel 2003-2004 con 24 reti. A dicembre 2004 vince un meritatissimo Pallone d’Oro. La voglia di cambiamento, le pressioni della moglie interessata ad una scuola inglese per l’avvenire dei figli, e la corte del patron del Chelsea Abramovich, convincono Sheva a lasciare il Milan nell’estate del 2006.

Qui inizia la fase calante del bomber ucraino. Solo 9 gol con il Chelsea, un ritorno al Milan nella stagione 2008-2009 da dimenticare, la chiusura alla Dinamo Kiev con 23 gol in 55 partite. Centoundici presenze e 48 reti con la nazionale ucraina, primatista di gol nel derby (14). Attaccante universale, dotato di grande forza fisica e velocità. Innato senso del gol, tiro dalla distanza, ottimo colpo di testa, Shevchenko è stato uno degli attaccanti più forti di sempre.

Si racconta che lo Sporting Gijon rinunciò al suo acquisto per via della cifra richiesta. Un’altra curiosità è legata al suo numero di maglia, il 7. Alla Dinamo Kiev indossava il 10, ma al Milan era già occupato e Ibrahima Ba gli propone il 7. L’ucraino accetta e curiosità vuole che la pronuncia del numero sette in lingua ebraica sia Sheva. Dal 12 luglio del 2016, Shevchenko è il ct dell’Ucraina. Nel tempo libero si dedica al suo passatempo preferito: il golf, ma non disdegna anche il tennis e la pesca. Un rapporto speciale lo ha sempre legato a Silvio Berlusconi, tant’è che l’ex patron del Milan è il padrino del figlio di Sheva, Jordan. Auguri a Shevchenko, una leggenda del Milan e del calcio mondiale.