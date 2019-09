L’uomo del Giorno – Antonio Giraudo, la macchia dello scandalo Calciopoli

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del Giorno, giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio, è il compleanno di Antonio Giraudo, ex dirigente sportivo ed amministratore delegato della Juventus dal 1994 al 2006. Nel 2009 viene assolto insieme a Moggi e Bettega perchè il fatto non sussiste sul processo dei conti per la gestione della Juventus. Poi lo scandalo Calciopoli, è emerso che dalla vittoria del campionato 2004-2005 il sospetto di frode sportiva, l’11 maggio sono stati chiesti cinque anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, il Gup di Napoli l’ha condannato a tre anni di reclusione per «frode sportiva e associazione a delinquere», il 5 dicembre 2012 la Corte d’Appello di Napoli ha condannato Giraudo ad un anno e otto mesi. Il 24 marzo 2015 la Cassazione annulla a Giraudo la sentenza di condanna stabilita in secondo grado.