L’Uomo del giorno – Buon compleanno Leonardo: da calciatore a dirigente, la lunga carriera dell’allenatore

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, oggi è il compleanno di Leonardo, dirigente del Psg con un passato da calciatore e allenatore. Nella sua carriera da calciatore, Leonardo ha vestito le casacche di Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e Milan, l’esperienza con il club rossonero è stata veramente importante, ha ricoperto infatti diversi ruoli, da calciatore a consulente di mercato, dal direttore dell’area tecnica all’emissario rossonero in Sudamerica, fino al ritorno a Milanello nelle vesti di direttore generale dell’area tecnico-sportiva, da emissario in Sudamerica del Milan riesce a portare fenomeni assoluti alla corte di Berlusconi su tutti: Kaka’, Thiago Silva e Pato. Poi la stagione da allenatore a Milano, dove sistema la squadra con il suo famoso “4-2-fantasia”, riuscendo a mettere in evidenza le caratteristiche di calciatori come Ronaldinho, Pato, Beckham e Huntelaar. Nella stagione 2010/2011, Leonardo subentra a Rafa Benitez alla guida tecnica dell’Inter, riesce a lottare per lo scudetto, titolo che però poi va al Milan di Allegri, Poi, la strana esperienza da allenatore dell’Antalyaspor, avventura negativa. Ha piazzato diversi colpi di mercato anche in Francia, per ultime l’arrivo dall’Inter di Mauro Icardi.