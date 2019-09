L’Uomo del giorno – Buon compleanno Manuel Pellegrini, da calciatore bandiera dell’Universidad de Chile

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno dell’allenatore Manuel Pellegrini, giornata importante per gli appassionati delle statistiche legate al mondo del calcio. Inizio la carriera da calciatore e diventa la bandiera dell’Universidad de Chile, esperienza dal 1973 fino al 1986, colleziona 451 partite ma mette a segno solamente 7 reti. Poi intraprende la carriera da allenatore e le soddisfazioni sono state sicuramente superiori. Diventa allenatore proprio dell’Universidad de Chile, poi altre esperienze in giro per il mondo tra cui Palestino, Quito, San Lorenzo e River Plate. Finisce in Spagna grazie alla chiamata del Villarreal, poi la grande occasione nel 2009, diventa l’allenatore del Real Madrid, l’esperienza non è stata entusiasmante in campionato e Champions League. Poi il Malaga prima di un’altra grande panchina, il Manchester City, vince la Premier dopo un testa a testa con il Liverpool, infine Hebei e West Ham.