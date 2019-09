L’Uomo del giorno – Buon compleanno Fabio Cannavaro: “alza la coppa Capitano”

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio ed in generale delle statistiche legate al pallone, è il compleanno di Fabio Cannavaro. E’ stato uno dei migliori difensori non solo in Italia ma al Mondo, ha conquistato importantissimi trofei ed adesso svolge il ruolo di allenatore. Nel 2006 l’indimenticabile trionfo al Mondiale in Germania, ha alzato la Coppa dopo la vittoria in finale ai calci di rigore contro la Francia, anche nell’ultimo atto della competizione è stato un protagonista assoluto, detiene il record di presenze dal 2009 al 2013, è stato capitano dal 2002 al 2012 ed è il secondo calciatore con più presenze in Nazionale alle spalle di Buffon. Nel 2006 al termine di una stagione impressionante ha vinto il Pallone d’Oro. Ha iniziato la carriera al Napoli, poi importante esperienza con la maglia del Parma. Poi indossa solo casacche pesantissime Inter, Juventus, Real Madrid e poi ancora Juventus, l’ultima avventura all’Al-Ahli. Ha poi intrapreso la carriera da allenatore, prima esperienza allo Guanhzhou, poi ha sposato i progetti di Al-Nassr e Tianjin Quanjian, poi è tornato allo Guanhzhou. Oggi compie 46 anni.