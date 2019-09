L’uomo del giorno – Buon compleanno Luka Modric, il sogno realizzato chiamato Pallone d’Oro

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e per gli amanti delle statistiche, è il compleanno di Luka Modric. E’ considerato come uno dei migliori calciatori del calcio croato e nelle ultime stagioni si è confermato uno dei migliori centrocampista in circolazione. La prima importante esperienza è stata quella con la maglia della Dinamo Zagabria, poi si è messo in mostra nel campionato inglese con il Tottenham, infine la grande chiamata, quella del Real Madrid. Modric si mette subito in mostra per la grande personalità, prende per mano il centrocampo dei Blancos ed anche quello della Nazionale croata. Ha vinto per ben quattro volte la Champions League, più altri campionati Nazionali ed altre coppe ma il premio personale più importante è stato il Pallone d’Oro nel 2018.