L’Uomo del Giorno – Buon compleanno Nagatomo, il ‘samurai’ che disse no al Manchester United

Continua il nostro classico con l’Uomo del Giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Yuto Nagatomo. Si tratta di un calciatore giapponese che si è laureato campione d’Asia nel 2011, il suo punto di forza è la velocità, gioca nel ruolo di terzino, può essere impiegato sia nella corsia destra che quello sinistra, in fase difensiva ha però commesso nel corso degli anni anche clamorosi errori. Si mette in mostra con la maglia del Tokyo, è un calciatore determinante ed attira l’attenzione dei club italiani, dopo una buona stagione passa all’Inter, con il club nerazzurro non manca mai l’impegno, le prestazioni sono però altalenanti. Nel 2018 passa al Galatasaray prima in prestito e poi a titolo definitivo. Protagonista anche con la maglia della Nazionale, ha partecipato ai Mondiali del 2014 e del 2018. Lo stesso calciatore ha svelato un retroscena, ovvero quello di aver rifiutato il Manchester United, i Red Devils non presero bene la decisione.