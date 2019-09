L’Uomo del giorno – Buon compleanno Paolo Rossi, l’eroe del Mondiale 1982

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata emozionante per gli appassionati del mondo del calcio, torna alla mente una giornata storica, è il compleanno infatti di Paolo Rossi. E’ stato uno dei calciatori più importanti, un attaccante eccezionale e che ha dato grosse soddisfazioni con i club italiani e con la maglia della Nazionale italiana. Soprannominato Pablito trascinò l’Italia alla vittoria del Mondiale nel 1982, conquistò anche la classifica marcatori a suon di gol, tutti decisivi, insieme a Bobo Vieri e Roberto baggio detiene il numero più alto di gol per un calciatore italiano ai Mondiali, ben 9. Dopo qualche esperienza minore come Como e Perugia la grande occasione chiamata Juventus, è stato capace di realizzare 24 gol in 83 partite, poi il trasferimento al Milan, chiude la carriera con il Verona. Ha intrapreso anche la carriera da dirigente, è anche un opinionista ed oggi spegne 63 candeline.