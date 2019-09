L’Uomo del giorno – Buon compleanno Ronaldo, il ‘fenomeno’ (quello vero)

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del Giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e per il mondo del calcio, è il compleanno di Ronaldo, l’ex calciatore dell’Inter. Attualmente un dirigente ma è stato uno degli attaccanti più forti in circolazione, non a casa veniva chiamato il ‘Fenomeno’, era dotato di una qualità fuori dal comune, velocità e controllo di palla impressionanti, dribbling, doppio passo e fiuto per il gol erano le sue doti principali, protagonista anche con la maglia della Nazionale si è laureato per due volte campione del Mondo. La prima importante esperienza è stata in Brasile al Cruzeiro, poi l’esperienza al Psv dove fa intravedere già giocate incredibili. Poi arriva la grande chiamata, quella del Barcellona, dopo una sola stagione l’Inter piazza il colpo del ‘secolo’, rimane 5 stagioni nel club nerazzurro e si dimostra sempre uno dei migliori, poi passa al Real Madrid, chiude la carrier al Corinthians. Ha vinto due edizioni del Pallone d’Oro, nel 1997 e nel 2002.