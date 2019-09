L’uomo del giorno, David Seaman: l’incredibile trasformazione del portiere miope beffato da Ronaldinho

David Seaman è una leggenda del calcio inglese. Uno dei più forti portieri che i britannici abbiano mai avuto. Un personaggio sui generis e a suo modo una leggenda. La sua carriera si è dipanata tra Peterborough, Qpr, Birmingham e soprattutto Arsenal. In particolare, con la maglia dei Gunners ha fatto vedere le cose migliori. Oltre 500 i gettoni con la maglia dell’Arsenal, 75 presenze e due Mondiali da titolare con la maglia dei Tre Leoni, quello del 1998 e quello del 2002.

L’episodio che lo ha fatto passare alla storia in negativo è quello durante la rassegna iridata in Corea e Giappone. Durante la gara dei quarti di finale contro il Brasile, Seaman si è fatto beffare da una punizione di Ronaldinho da oltre 45 metri. Ma Seaman, come detto, è un personaggio particolare, eccentrico se vogliamo. Durante una cerimonia di premiazione a Londra è stato provocato da un tifoso proprio su questo episodio. “Ronaldinho, Ronaldinho!” l’urlo del supporter, che si è visto mostrare un dito medio per tutta risposta. Seaman è famoso anche per essere miope. Un portiere che non vede non è il massimo e per di più l’inglese non ha mai portato lenti a contatto o occhiali.

Dopo il ritiro Seaman è diventato una star in patria. Prima ha fatto il commentatore, poi ha partecipato a programmi come Ballando con le stelle o Ballando sul ghiaccio. In quest’ultima occasione ha conosciuto la moglie, Frankie Paultney. Ha partecipato anche a vari quiz sportivi ed è il portiere titolare della squadra delle leggende dell’Arsenal. Di lui si ricordano i baffi e il codino, anche se chi lo vede ora rimarrà deluso dal suo cambiamento fisico. In basso le immagini.