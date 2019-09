L’uomo del giorno, Pier Luigi Pizzaballa: un uomo diventato figurina, ce l’ho, mi manca

Nato a Bergamo e simbolo dell’Atalanta per 12 stagioni. In carriera ha indossato anche le maglie di Roma, Verona e Milan. Compie 80 anni Pier Luigi Pizzaballa. Un portiere che più che per la sua carriera verrà ricordato per l’introvabile figurina Panini. Ma guai a dire che Pizzaballa era solo una figurina. E’ stato un portiere di ottimo livello: agile, preciso negli interventi. Il portiere della fatal Verona, in campo con gli scaligeri che sconfissero il Milan per 5-3. Fu convocato come terzo portiere ai Mondiali del 1966. Ma è inutile negare che i tanti appassionati lo ricordano per quella figurina, la numero 1 dell’album Panini. Un’immagine quasi introvabile. Chi aveva l’enorme fortuna di vederla sbucare fuori dalla bustina era tartassato dagli amici, disposti a dare un numero esagerato di figurine. Una vita da numero 1 quella di Pizzaballa, in campo e sull’album. Interminabili e mitici i discorsi con gli amici: “Ce l’hai Pizzaballa?” era la domanda e la risposta quasi sempre era “No, mi manca“.