L’uomo del giorno – Ante Rebic, la nuova avventura al Milan e la voglia di emergere

La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ è oggi dedicata all’attaccante croato Ante Rebic, l’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato passato al Milan per dar manforte al reparto offensivo rossonero.

Rebic, prima di aver fatto bene in Germania, dall’Italia c’era già passato. Due parentesi diverse con la Fiorentina, qualche presenza col Verona e soltanto due gol con la maglia viola. Talento inespresso, l’attaccante è poi esploso con l’Eintracht Francoforte al fianco di Jovic, passato al Real Madrid. 78 presenze e 17 reti per lui in tre anni, è anche tra i protagonisti con la sua nazionale al Mondiale di Russia 2018: la Croazia è vice campione del mondo, si ferma soltanto in finale contro la Francia. Rebic partecipa a quella splendida cavalcata anche con un gol, in occasione della gara della fase a gironi vinta contro l’Argentina per 0-3. Adesso, come detto, dopo l’esordio in Serie A col Milan in casa della sua ex squadra, l’attaccante cerca conferme per sfondare definitivamente. L’esordio da titolare con i rossoneri è molto probabile, e avviene in concomitanza di una gara speciale, non una qualunque: il derby della Madonnina…