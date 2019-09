L’uomo del giorno: German Denis, il nuovo ‘carro armato’ della Reggina

Prosegue la consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘. Copertina dedicata quest’oggi a German Denis, che compie 38 anni. E’ soprannominato ‘El Tanque‘ (il carro armato) per via della sua grande forza fisica. L’attaccante argentino è tornato in Italia, a distanza di tre anni dall’ultima volta: è l’ambiziosa Reggina a pensare a lui, affidandogli le chiavi dell’attacco che dovranno condurre gli amaranto in Serie B. Proprio domenica, tra l’altro, Denis ha fatto il suo esordio nella città dello Stretto, dopo le giornate che hanno condizionato il suo arrivo e la sua presentazione, condite da un entusiasmo che da quelle parti non si viveva dai tempi della Serie A.

Il calciatore cresce calcisticamente nel Talleres, poi passa al Quilmes e poi al Los Andes, con cui mette a segno 19 reti. Qui le prime avance dall’Italia, è il Cesena a credere in lui ma l’attaccante è ancora acerbo: solo 3 reti in 29 presenze. Torna in Argentina: bene con Arsenal Sarandi e Colon, ma all’Independiente esplode. In due anni, 70 presenze e 37 reti. E allora, ecco il ritorno in Italia: il Napoli è da poco tornato in Serie A, Denis raggiunge nella città partenopea un altro argentino, Ezequiel Lavezzi. ‘El Tanque’ segna 13 reti in due anni, tra cui una tripletta proprio alla sua futura squadra, la Reggina. Qualche marcatura all’Udinese, ma all’Atalanta mostra il meglio di sé in Italia: cinque anni a Bergamo, oltre 150 presenze e 56 reti. Denis è l’idolo degli orobici, ma nel 2016 lascia i nerazzurri. Ritorno in patria: Independiente e Lanus, poi l’Universitario in Perù. Adesso, a Reggio Calabria, aspettano i suoi gol.