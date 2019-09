L’uomo del giorno – Jerome Boateng, compleanno ‘amaro’: poteva essere bianconero, ma Sarri l’ha bocciato

L’uomo del giorno di oggi, per quanto riguarda la consueta rubrica di CalcioWeb, è Jerome Boateng, difensore tedesco del Bayern Monaco che compie 30 anni.

Manco a farlo apposta, negli ultimi due giorni il suo nome è rimbalzato con insistenza negli ambienti italiani, ovviamente per quanto riguarda il calciomercato. La Juventus infatti, dopo aver perso Chiellini per infortunio, aveva sondato il terreno per il calciatore della nazionale tedesca come possibile sostituto. Nulla di fatto. Sarri lo ha ‘bocciato’. O, per meglio dire, ha espressamente richiesto di non modificare l’attuale retroguardia bianconera. Restano in 4, non arriva nessuno.

La carriera di Boateng. Cresce nella capitale tedesca, tra Tebe Berlino ed Herta Berlino, con cui esordisce in prima squadra nel 2005. Due anni, poi il passaggio all’Amburgo. In tre stagioni dimostra il suo valore a livello europeo, tanto da attirare gli occhi del Manchester City, che lo acquista nel 2010. Esperienza sfortunata quella inglese, che dura un solo anno per via degli infortuni. Il difensore torna in patria, nel 2011 si trasferisce infatti al Bayern Monaco, che non lascerà più: 176 presenze e 4 gol coi bavaresi in otto anni.