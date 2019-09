Valencia, Marcelino a rischio esonero: scelto l’eventuale sostituto

La Liga spagnola è iniziata con il botto, le prime giornate hanno giù dato importanti indicazioni, una squadra che non ha sicuramente convinto è il Valencia, nelle prime tre giornate ha conquistato quattro punti, un bottino discreto ma con tutte squadre alla portata, pareggio con il Real Sociedad, sconfitta in trasferta contro il Celta Vigo e tre punti davanti al pubblico amico contro il Mairoca. A deludente è stato soprattutto il gioco, per questo motivo la posizione del tecnico Marcelino non può essere considerata di certo tranquilla, secondo quanto riportato dal’emittente radiofonica spagnola Cadena Cope, il tecnico Marcelino Garcia Toral potrebbe essere esonerato anche prima della gara contro il Barcellona. Il sostituto sarebbe Albert Celades, ex vice di Julien Lopetegui al Real Madrid e nella nazionale spagnola. A questo punto le ragioni dell’esonero potrebbero riguardare anche altri aspetti da quello tecnico e dei risultati.