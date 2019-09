Valencia, ufficiale l’esonero di Marcelino: il sostituto sarà un “novellino”

E’ ufficialmente saltata la prima panchina stagionale nella Liga. Il Valencia ha comunicato in una breve nota l’esonero di Marcelino Garcia Toral, che lascia il Mestalla dopo poco più di due stagioni: due quarti posti, una semifinale di Europa League e la vittoria della Coppa del Re nella scorsa annata il bilancio del tecnico. Più che l’avvio di stagione (una vittoria, un pari e una sconfitta nelle prime tre giornate) paga lo scarso feeling con la proprietà. Il nome del sostituto non è stato ancora annunciato ma dovrebbe trattarsi di Albert Celades, vice di Lopetegui al Real. Per Celades, che debutterebbe sabato al Camp Nou contro il Barcellona, si tratterebbe della prima esperienza da allenatore nella Liga.