Verona-Milan, Juric risponde così sugli episodi di Var

Ottima prestazione per l’Hellas Verona nella gara di campionato contro il Milan, sconfitta però per la squadra di Juric con il risultato di 0-1 grazie al rigore trasformato da Piatek. “Undici contro undici eravamo messi meglio in campo, dopo abbiamo difeso benissimo concedendo solo il tiro di Calabria e creando anche occasioni da gol. Dispiace perché se c’era una squadra che doveva far punti oggi eravamo noi secondo me”. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Veron ai microfonai di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Milan. “Quattro episodi al Var? Mi sembrano tutte decisioni un po’ al limite, togliendo il loro rigore che era netto, però lo accetto”, ha aggiunto l’allenatore croato.