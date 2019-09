Verona-Milan, ululati razzisti contro Kessie e le frasi di Salvini scatenano il caos

“Parlavo oggi con un dirigente sportivo di una società cosiddetta minore. Ma perché c’è la necessità, al di là della politica, di riempirsi anche di stranieri, spesso e volentieri ‘pippe’, senza puntare sui giovani? Noi abbiamo provato a dare dei benefici alle società che puntano a far arrivare nelle massime serie i giovani del vivaio. Non faccio nomi e cognomi ma alcuni stranieri in campo per il Milan stasera, secondo voi, valgono la pena?”. Sono le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, tifoso rossonero, intervenendo al telefono a Qsvs su Telelombardia, frasi che hanno fatto discutere. Nel frattempo spiacevoli episodi durante Verona-Milan, ululati razzisti nei confronti di Kessie, sono anche arrivati cori discriminatori contro il portiere Donnarumma.