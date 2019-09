Vierchowod: “Le difese? Inguardabili. Gran parte degli allenatori non sanno neanche come si allena”

“Le difese in queste prime giornate? Inguardabili. La maggior parte degli allenatori non sanno neanche come si allena la difesa“. E’ la frecciata lanciata da chi difensore lo è stato, ed anche a grandi livelli: Pietro Vierchowod a Tele Radio Stereo spiega il suo concetto di difesa, ad oggi male interpretato: “La fase difensiva nel calcio esiste, ma molti allenatori non sono stati difensori bensì centrocampisti o attaccanti. Si vedono quindi tanti gol, ma per me non è spettacolo. Gli attaccanti sono bravi ora ma una volta lo erano di più, la differenza è che in difesa in passato c’erano grandi difensori. Le squadre medio-piccole non possono affrontare le grandi a viso aperto, devono giocare accorte”.

“La Roma? E’ una squadra in costruzione, al momento deve registrare il reparto difensivo perché prende troppi gol e migliorare soprattutto nella transizione delle due fasi. La questione prestiti? Quando si va in prestito un professionista va per giocare e vincere non di certo per andare in vacanza. Magari gioca anche per dimostrare alla squadra che detiene il cartellino di meritare il ritorno. Si può essere mandati in prestito per vari motivi ma un giocatore che arriva in prestito può comunque avere tantissima qualità e fare la differenza”.