Wanda Nara, critiche a Icardi per la scelta PSG: “Tra tutte è stata l’opzione peggiore…”

Il suo è stato un vero e proprio tormentone, conclusosi nell’ultimo giorno di mercato. Mauro Icardi è passato al Paris Saint Germain. Protagonista, come sempre ormai quando si parla dell’argentino, è la moglie ed agente Wanda Nara, intervenuta nella trasmissione argentina Morfi Telefe, condotta da sua sorella Zaira.

“Tra le opzioni che avevamo – ha detto – il PSG era la peggiore per me: devo fare avanti e indietro con i ragazzi. C’erano molte squadre italiane importanti che lo volevano e sarebbe stato più comodo, però ho pensato a lui. Gestire altri calciatori? Non potevo, perché gestire Mauro richiede impegno. Mi hanno proposto altri giocatori, i mariti delle amiche. Chi mi conosce sa che non lo faccio per interesse, ma per l’amore che ho per Mauro”.