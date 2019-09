Wanda Nara-Pardo, tensione altissima: nel fuorionda volano le cartelline!

Ormai è chiaro, i rapporti tra Wanda Nara e Pierluigi Pardo sono ai minimi storici, il conduttore aveva chiesto l’allontanamento dalla trasmissione Tiki Taka della moglie ed agente di Mauro Icardi in relazione alle trattative negli ultimi giorni di calciomercato, la proposta è stata respinta dai vertici del Biscione. Ma nelle ultime settimane la situazione si è ulteriormente aggravata come riporta il settimanale ‘Chi’: “Dopo aver messo nero su bianco di non volere la compagna di Icardi in studio e dopo aver sbattuto contro un ‘no’ secco, oggi il conduttore si ritrova a lavorare con lei. Nelle pause pubblicitarie il giornalista è intrattabile. Durante la puntata del 22 settembre sono addirittura volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo”.