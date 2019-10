Accadde oggi, 15 ottobre 1967: muore la “farfalla granata”, Gigi Meroni ucciso dal futuro presidente del Torino

15 ottobre 1967. Meroni, in compagnia di un altro granata Poletti, è a metà della carreggiata di Corso Re Umberto. I due stanno per attraversare quando una Fiat 124 colpisce Meroni, che viene investito anche da un’altra vettura. Una giornata che si era aperta con la vittoria del Torino contro la Sampdoria e che si chiudeva con un incidente tragico. Gigi Meroni, ala destra del Torino non ce la farà. Un ragazzo serio fuori e dentro il campo, ma capace di giocate fuori dall’ordinario. Il destino volle che Gigi portasse il cognome di chi nel 1949 guidava il FIAT G 122 schiantatosi a Superga, uccidendo il Grande Torino. Un filo sottile che lega le due più grandi tragedie della storia granata. Altro scherzo del destino fu che a guidare l’auto che investì Gigi Meroni era Attilio Romero, presidente granata dal giugno 2000 fino al 2005. Un calciatore che ha fatto sognare il Torino, seppur per un tempo troppo breve. Un piccolo George Best, la farfalla granata, volata via troppo presto.