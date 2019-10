Accadde oggi, 17 ottobre 1907: nasce l’Atalanta, curiosità e storia della ‘Regina delle provinciali’

Giorno importante in casa Atalanta. Quest’oggi, ma esattamente 112 anni fa, nasceva infatti il club bergamasco. La rubrica ‘Accadde oggi‘ ci porta così indietro fino al 17 ottobre del 1907. Quel giorno, un gruppo di liceali decise di fondare la Società Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici Atalanta. Gli artefici, Eugenio Urio, Giulio e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini e Giovanni Roberti, diedero vita a quella che viene definita la ‘Regina delle provinciali’. L’Atalanta è infatti il primo club, non capoluogo di regione, per partecipazioni in Serie A, oltre a quello che ha ottenuto più promozioni dalla cadetteria. Perché il nome Atalanta? Perché è il nome dell’omonima eroina della mitologia greca, appunto Atalanta, motivo per cui la squadra viene soprannominata ‘Dea’.

Seppur nata nel 1907, fino al 1914 giocò soltanto partite amichevoli. Ma sette anni dopo la FIGC riconobbe il sodalizio, che cominciò a giocare campionati ufficiali. Detto del suo ruolo in ambito italiano, annota qualche partecipazione anche a livello europeo. Esattamente a due Coppe delle Coppe e a quattro Europa League. Il punto massimo fuori Italia è stato raggiunto quest’anno, con la prima partecipazione della storia alla Champions League. Vanta anche un altro record in tal campo: è la squadra arrivata più in fondo ad un competizione europea pur non militando nella massima divisione nazionale. E’ accaduto nella stagione 1986-1987, quando l’Atalanta arrivò sino alle semifinali di Coppa delle Coppe pur militando, quell’anno, in Serie B.