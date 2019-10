Accadde oggi, 3 ottobre 1909: la nascita del Bologna calcio

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata molto importante per gli appassionati di calcio ed in particolar modo per i tifosi del Bologna, il club compie 110 anni. Il periodo più glorioso del club è quello che va dal 1932 al 1940 in cui la squadra vinse 4 scudetti e due Coppe dell’Europa centrale. Il 3 ottobre del 1909, nacque il Bologna Football Club, patrocinato da Carlo Sandoni, presidente del Circolo Turistico Bolognese, il primo presidente fu Louis Rauch. Per vedere il primo titolo bisognò aspettare circa 15 anni, nel 1924/25 il primo tricolore. Storico anche il periodo con Weisz in panchina, l’allenatore ungherese di origine ebraica conquistò a casa due scudetti per due stagioni consecutive prima di essere sostituito di nuovo da Felsner, quello del 1940/41 fu l’anno del sesto scudetto. Il Presidente del Bologna in questo periodo vincente fu Renato Dall’Ara. Dopo la sua presidennza il Bologna conquisto’ pochi successi: 2 Coppe Italia nel ’70 e nel ’74 e una coppa di Lega italo-Inglese nel 1970.