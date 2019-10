Accadde oggi – Morte Mantovani, il ricordo della Sampdoria

“Le persone piu’ preziose sono quelle che, solo a pensarle, ti fanno sempre vedere la luce. Noi ti pensiamo, Paolo Mantovani. E non smetteremo mai di farlo”. Nelle ultime ore è arrivato il messaggio della Sampdoria, il club blucerchiato ricorda il suo ex presidente nel giorno del 26esimo anniversario dalla scomparsa. “Massimo Ferrero e tutta la Sampdoria ricordano il presidente nel giorno del 26° anniversario della sua scomparsa”, aggiunge il club blucerchiato. Importanti traguardi raggiunto per Mantovani con la Samp che portò il club a vincere lo scudetto nel 1991 tre Coppe Italia (1985, 1988 e 1989), una Coppa delle Coppe nel 1990 e la Supercoppa Italiana nel 1991, arrivò anche in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona.