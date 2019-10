Amichevoli, l’Argentina ne fa 6: in gol Pezzella

Tutto facile per l’Argentina nella gara amichevole contro l’Ecuador, 6-1 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Ottima prova per l’Albiceleste, apre le danze Lucas Alario al 20′ a cui seguono l’autogol di Espinoza e il rigore di Leandro Paredes. Nelle ripresa al 49′ l’Ecuador riapre la partita ma l’Argentina si scatena nuovamente e trova il gol con il difensore della Fiorentina German Pezzella che sfrutta di testa l’assist su punizione dello juventino Paulo Dybala. All’82’ Dominguez fa il quinto e all’86’ Ocampos mette il punto con la rete del definitivo 6-1. In campo il calciatore dell’Udinese De Paul, solo panchina invece per quello della Lazio Correa.