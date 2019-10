Amichevoli, Koulibaly ferma Neymar: Brasile-Senegal finisce 1-1, il difensore parla anche di futuro

Nelle ultime ore si è disputata un’amichevole interessante, la 100ma partita con la maglia verdeoro non è stata fortunata per l’attaccante Neymar, solo un pareggio per il Brasile fermato sull’1-1 dal Senegal nell’amichevole disputata oggi a Singapore. Verdeoro in vantaggio al 9′ con l’attaccante del Liverpool Firmino, il pareggio arriva nel recupero del primo tempo grazie al rigore realizzato da Diedhiou. Due gli ‘italiani’ in campo, Koulibaly e Alex Sandro, mentre il milanista Paquetà è rimasto in panchina.

Prima del match intervista proprio a Koulibaly da parte della stampa senegalese: “sono abituato alle voci di mercato, ma il mio unico obiettivo e’ vincere con il Napoli, tutto il resto non mi interessa. Il nostro obiettivo e’ battere le squadre piu’ forti d’Italia e vincere lo Scudetto – ha sottolineato il difensore del Napoli -. Quest’anno e’ piu’ difficile perche’ tutte le squadre si sono rinforzate e la competitivita’ in Serie A e’ aumentata. La Juventus resta la squadra da battere e noi sappiamo che dobbiamo lavorare e migliorare per avvicinarci a loro. Non ho iniziato la stagione al meglio delle mie possibilita’, ma il mio obiettivo e’ aiutare il club a vincere un trofeo”.