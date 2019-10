Aston Villa, cori razzisti dei tifosi ad un suo calciatore

Brutta episodio che si è verificato in Inghilterra nei confronti di un calciatore dell’Aston Villa, i responsabili questa volta non sono stati i tifosi di un’altra squadra ma incredibilmente gli stessi supporter dei Villains. L’episodio è successo in occasione della vittoria per 5-1 dell’Aston Villa sul campo del Norwich ed il video ha fatto il giro del web. Nel dettaglio alcuni tifosi hanno preso di mira il centrocampista zimbabwese Marvelous Nakamba con un coro razzista. Immediata la reazione dell’Aston Villa che oltre a dirsi “disgustato e sconvolto” dall’episodio “condanna totalmente il coro e sollecita gli altri sostenitori ad aiutarci a identificare i responsabili”. “Cori di questa natura -si legge nella nota- infangano il buon nome dell’Aston Villa e dei nostri tifosi. Se i colpevoli saranno identificati, il club prenderà i provvedimenti più duri nei loro confronti e saranno immediatamente denunciati alla polizia. Il nostro staff della sicurezza sarà vigile nelle prossime partite per garantire che chiunque tenti di ripetere tale coro venga punito in modo severo. Sappiamo di poter fare affidamento sull’assistenza della maggior parte dei nostri tifosi per eliminare immediatamente questo comportamento tossico”.