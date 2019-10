Atalanta, c’è l’ok della Commissione: via libera per il Gewiss Stadium

“Stamattina c’è stato l’ok della Commissione Provinciale (Comune, Provincia, Regione, Ats, Prefettura, Questura e Vigili del Fuoco, ndr), abbiamo la licenza d’uso dal Comune di Bergamo e ora arriverà anche il via libera dalla Commissione della Lega Calcio”. Sono le parole del direttore operativo dell’Atalanta e coordinatore unico dei lavori Roberto Spagnolo, che annuncia l’esordio imminente del Gewiss Stadium, domenica 6 ottobre contro il Lecce. “La nuova Curva Nord appena rifatta (insieme a spogliatoi e sala stampa più locali tecnici, ndr) ha una capienza di 9.121 spettatori su un totale dell’impianto di 22.512.. Dopo il pre filtraggio nel nuovo piazzale urbano, entro un’ora il settore può essere agevolmente riempito passando dai 7 tornelli doppi al primo piano, dopo una rampa di scale”. I lavori sono praticamente terminati”.

“Con tre settimane d’anticipo perché a Parma non avremmo potuto continuare a giocare fino al 27 ottobre. Abbiamo viaggiato a una media giornaliera di 220 operatori nel primo turno e 80-100 nel secondo. Nel 2020 l’intervento e’ sulla Tribuna Giulio Cesare-Ubi, non si sa se la alzeremo o la lasceremo così. In 6 mesi la Curva Sud con parcheggio sotterraneo è impossibile da completare, bisogna chiudere 10 mesi. Va pensata bene perché il settore ospiti non può restare chiuso durante il campionato: difficile iniziare l’estate prossima, sarà completata nel 2021-2022. Non credo che ci saranno anticipi e posticipi casalinghi fuori Bergamo in futuro. Ovviamente ringraziamo Reggio Emilia e Parma per l’ospitalità”.