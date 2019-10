Atalanta-Lecce, la conferenza di Liverani: “Loro sono una delle realtà più belle del calcio italiano”

Due vittorie, entrambe fuori casa e su campi non semplici come quelli di Torino e Ferrara. Il Lecce proverà a confermare questa tendenza, anche se l’avversario di turno sarà l’Atalanta. Fabio Liverani ha fiducia nei suoi, ma anche grande considerazione della squadra di Gian Piero Gasperini. “Arriviamo alla gara di domani con un percorso che credo sia quello giusto. Abbiamo avuto una buona crescita di squadra e di collettivo – dice il tecnico dei salentini nella conferenza stampa della vigilia -. Abbiamo recuperato qualche giocatore che era infortunato e anche se non avranno i 90 minuti nelle gambe, comunque possono essere delle risorse a gara in corso. La mia squadra inizia ad avere una sua fisionomia”.

“Domani avremo di fronte l’Atalanta, una delle realtà più belle del calcio italiano. Il nostro avversario è una squadra votata all’attacco, che accompagna l’azione offensiva con tanti uomini e crea tanto – ha aggiunto Liverani -. Sarà una gara nella quale i duelli singoli saranno molto importanti e attraverso i quali provare a far male. Il risultato di questa gara non ci potrà dare o togliere certezze, perché il nostro è un percorso lungo”.