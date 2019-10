Atalanta-Lecce, le dichiarazioni: Gasperini al settimo cielo, Liverani non fa drammi

“Oggi abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo concretizzato meno ma la prestazione è stata positiva. Siamo contenti di questa vittoria e di aver esordito in questo stadio meraviglioso”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Radio Rai, la vittoria contro il Lecce. “Abbiamo avuto un buon inizio di campionato, con partite di alto livello. E’ un buon momento, la squadra è cambiata poco. Meritiamo la classifica che abbiamo”, ha aggiunto.

“La sconfitta a Bergamo ci puo’ stare senza alcun dramma, abbiamo avuto qualche occasione ma se non si fa gol e’ normale avere difficolta’ contro una delle squadre piu’ forti del campionato”. Così Fabio Liverani, tecnico del Lecce. “Non si puo’ regalare un gol a una squadra con cosi’ tante certezze e qualita’ – ha sottolineato il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn – Alcuni giocatori al momento non superano il 30-40% della condizione, occorre aspettarli. Dobbiamo recuperare giocatori come Farias e Imbula, non possiamo poi permetterci di perdere un giocatore di corsa e fisico come Tabanelli”.