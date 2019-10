Atalanta, Toloi avvisa il Manchester City: “possiamo vincere”

“Nelle due partite col Manchester City siamo sicuri di poter fare bene: il lavoro e l’attaccamento alla maglia sono la nostra forza”. Sono le dichiarazioni di Rafael Toloi, calciatore dell’Atalanta che ha fatto il punto ai microfoni dei canali ufficiali del club. “Aspettiamo il ritorno dei nazionali per affrontare insieme il prossimo ciclo di sfide: in Champions abbiamo fatto un incontro di gran livello bruciato dal risultato negativo, dopo la sconfitta pesante di Zagabria – spiega il difensore italobrasiliano -. La differenza con la serie A e’ che in coppa si gioca solo contro campioni e squadre abituate a vincere, ad attaccare sempre: dobbiamo crescere da questo punto di vista”. Sul campionato: “Al terzo posto si sta bene, la squadra ha fatto grandi partite. Al ritorno nel nostro stadio vincere col Lecce e’ stata una bella festa – chiude Toloi -. Ci mancava di giocare a Bergamo, la Curva Nord e’ bellissima ed e’ un fattore in piu’. Ma dopo la sosta ci sara’ tanto lavoro da fare ancora. Sono qui da cinque anni e sono molto orgoglioso di far parte di questa realta'”.